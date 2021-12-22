Черышев высказался о конфликте Дзюбы и Карпина

Фото: инстаграм Черышева/Автор неизвестен

Хавбек "Валенсии" и сборной России Денис Черышев рассказал об отношениях между главном тренером национальной команды Валерием Карпиным с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой.

– Что думаете о конфликте Карпина с Дзюбой? Надеетесь ли увидеть Артема в составе в стыковых матчах?

– Если у них есть недопонимание, они должны решить это между собой. Думаю, что Дзюба – очень хороший футболист, который способен приносить пользу любой команде. Но решать тренеру, и мы должны его мнение уважать.

– Дзюба – известный юморист. Как вы, человек с несколько другим менталитетом, его шутки воспринимали?

– Мне нравилось, очень смешно.

– Можете вспомнить самую смешную проделку Дзюбы?

– Ой, наверное, лучше не надо! – сказал Черышев.

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