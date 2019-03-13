Черышев высказался о сексуальной ориентации Роналду

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Черышев высказался о сексуальной ориентации Роналду
Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев поделился мнением о португальском нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду, с которым они ранее вместе выступали за "Реал".

"Роналду дома вечером сам тренируется отдельно. Помню, мы приезжали в 3–4 утра, и он тогда залезал в холодную воду. То есть это профессионал. Когда мы вместе играли в "Реале", Криштиану был с Ириной Шейк. Он постоянно говорил какие-то слова по-русски: "вилка", "ложка". Собирался съездить в Россию, посмотреть, но не знаю, доехал или нет. 

Правда ли, что Роналду - гей? Я не знаю, это у него надо спросить. Думаю, что нет, но этого никогда не знаешь. Была ли довольна Шейк? Ну наверное", - приводит слова Черышева YouTube-канал "КраСава".

Напомним, что 34-летний Роналду в данный момент проживает с моделью Джорджиной Родригес и у них есть общая дочь. Кроме того, у португальца есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

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