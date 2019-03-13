Черышев высказался о сексуальной ориентации Роналду
Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев поделился мнением о португальском нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду, с которым они ранее вместе выступали за "Реал".
"Роналду дома вечером сам тренируется отдельно. Помню, мы приезжали в 3–4 утра, и он тогда залезал в холодную воду. То есть это профессионал. Когда мы вместе играли в "Реале", Криштиану был с Ириной Шейк. Он постоянно говорил какие-то слова по-русски: "вилка", "ложка". Собирался съездить в Россию, посмотреть, но не знаю, доехал или нет.
Правда ли, что Роналду - гей? Я не знаю, это у него надо спросить. Думаю, что нет, но этого никогда не знаешь. Была ли довольна Шейк? Ну наверное", - приводит слова Черышева YouTube-канал "КраСава".
Напомним, что 34-летний Роналду в данный момент проживает с моделью Джорджиной Родригес и у них есть общая дочь. Кроме того, у португальца есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|27
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|27
|30
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|27
|22