Черышев высказался о своем будущем
Фото: инстаграм Черышева/Автор неизвестен
Российский хавбек "Валенсии" Денис Черышев поделился планами на будущее.
"Если стану свободным агентом, рассмотрю все варианты. Всё-таки я уже не мальчик, и надо всё хорошо взвешивать. Но моё стремление прогрессировать остаётся неприкосновенным. У меня есть внутренняя сила, которая двигает вперёд и не позволяет зациклиться на экономических моментах. Важно, чтобы не только я, но и моя команда стремилась чего-то достичь.
Не хочу поехать в условный Китай и просто курить бамбук, лежать в гамаке и получать деньги. Намерен совершенствоваться как личность и футболист.
Пока всё это — пустые слова. Сейчас я в "Валенсии", и мне надо хорошо доиграть этот сезон. А там — посмотрим", — приводит слова Черышева "Спорт-экспресс".
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|М
|О
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|Севилья
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|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14