Черышев высказался о своем будущем

Теги денис черышевваленсия

Черышев высказался о своем будущемФото: инстаграм Черышева/Автор неизвестен

Российский хавбек "Валенсии" Денис Черышев поделился планами на будущее.

"Если стану свободным агентом, рассмотрю все варианты. Всё-таки я уже не мальчик, и надо всё хорошо взвешивать. Но моё стремление прогрессировать остаётся неприкосновенным. У меня есть внутренняя сила, которая двигает вперёд и не позволяет зациклиться на экономических моментах. Важно, чтобы не только я, но и моя команда стремилась чего-то достичь.

Не хочу поехать в условный Китай и просто курить бамбук, лежать в гамаке и получать деньги. Намерен совершенствоваться как личность и футболист.

Пока всё это — пустые слова. Сейчас я в "Валенсии", и мне надо хорошо доиграть этот сезон. А там — посмотрим", — приводит слова Черышева "Спорт-экспресс".

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