Черышев высказался о своей травматичности

Теги валенсияденис черышев

Черышев высказался о своей травматичностиФото: инстаграм Черышева/Автор неизвестен

Хавбек сборной России и "Валенсии" Денис Черышев поделился мнением о своей травматичности.

– Пытались ли вы выяснить причины своей травматичности?

– Пытался, конечно. Работаю над этим, и в последние годы стало гораздо лучше. А причины… У меня такая позиция, что я делаю много спринтов. Все на высокой скорости. Конечно, мышцы не всегда выдерживают, – сказал Черышев "Чемпионату". 

В прошедшем сезоне россиянин сыграл 21 матч за "Валенсию" в Примере, в которых отдал 3 голевые передачи.

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