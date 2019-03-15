Черышев высказался о вылете "Краснодара" из Лиги Европы
Вингер "Валенсии" Денис Черышев поделился эмоциями после выхода своей команды в 1/4 финала Лиги Европы по итогам противостояния с "Краснодаром".
Напомним, что в Испании "летучие мыши" выиграли со счётом 2:1, а в России уступали 0:1 до последней минуты компенсированного времени, но вырвали ничью, благодаря чему прошли в следующую стадию турнира.
"Краснодар" - очень хорошая команда. Они доказали это, особенно в первом тайме. После перерыва у нас появились моменты, но мы не смогли их реализовать. Соперник нас за это наказал, забив красивый гол. Но мы не сдавались - шли вперёд и сумели отыграться. У "Краснодара" обязательно всё получится в чемпионате", - сказал Черышев.
Также игрок сборной России оставил пост в инстаграме после матча.
"На всё воля Божья. Идём дальше. Спасибо, Краснодар, за тёплый прием", - написал Черышев.
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