Черышев высказался о вылете сборной России с Евро-2020

Теги россиячемпионат европыденис черышев

Черышев высказался о вылете сборной России с Евро-2020Фото: инстаграм Черышева/Автор неизвестен

Футболист "Валенсии" и сборной России Денис Черышев прокомментировал вылет национальной команды с Евро-2020.

"Грустно и обидно покидать турнир, так толком и не успев в нем поучаствовать. Очень хотелось вновь испытать победные эмоции. Безумно жаль, что на этот раз нам не удалось порадовать болельщиков.

Будем делать выводы, работать над собой, становиться сильнее и двигаться дальше. Дай Бог, наши победы еще впереди!

Всем огромное спасибо за поддержку", – написал в своем инстаграме Черышев.

Напомним, что в решающем матче против Дании сборная России проиграла со счетом 1:4.

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