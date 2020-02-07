Черышев высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы
Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев рассказал, что думает об оскорблениях фанатов в адрес нападающего "Зенита" и национальной команды Артема Дзюбы. Об этом сообщает Sport24.
"Это шло от болельщиков из других клубов, которые Артема не так сильно любят. Не надо уделять этому внимание. На этом матче меня не было. Думаю, Артем - один из лидеров сборной, многое дает нашей команде - когда он играет, всем нам намного легче. Дзюбе надо просто играть и делать свое дело. Самого Артема это только закалит", - сказал Черышев.
Напомним, что впервые кричалка "Дзюба, Дзюба, иди *****" прозвучала во время матча квалификации Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России.
Затем подобный инцидент произошёл на игре "Урал" - "Спартак", а апогеем стала напряжённая обстановка вокруг поединка "Зенит" - "Спартак". Чтобы избежать скандальных лозунгов, правоохранители в качестве профилактической работы задержали десятки фанатов "красно-белых", а на стадионе использовались глушилки.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15