Черышев забил шедевральный гол на тренировке "Валенсии"
Вингер "Валенсии" Денис Черышев продемонстрировал своё мастерство на тренировке команды.
28-летний россиянин забил красивейший гол, отправив мяч в ворота ударом пяткой в прыжке. Зацените! (видео на второй вкладке).
Черышев из-за мышечной травмы передней поверхности бедра не выходил на поле с 5 ноября.
В текущем сезоне игрок провёл за "Валенсию" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Черышев может сыграть за "Валенсию" после 1,5-месячного перерыва. | http://soccernews.ru
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