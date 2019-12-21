Черышев забил шедевральный гол на тренировке "Валенсии"

Вингер "Валенсии" Денис Черышев продемонстрировал своё мастерство на тренировке команды.

28-летний россиянин забил красивейший гол, отправив мяч в ворота ударом пяткой в прыжке. Зацените! (видео на второй вкладке).

Черышев из-за мышечной травмы передней поверхности бедра не выходил на поле с 5 ноября.

В текущем сезоне игрок провёл за "Валенсию" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Черышев может сыграть за "Валенсию" после 1,5-месячного перерыва. | http://soccernews.ru