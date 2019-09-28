Черышев забил в Примере впервые с января

Вингер "Валенсии" Денис Черышев поразил ворота "Атлетика" в матче седьмого тура чемпионата Испании.

Для 28-летнего россиянина это первый гол в Примере за 8 месяцев. В последний раз он забивал в Ла Лиге 26 января в домашнем поединке с "Вильярреалом".

После этого атакующий полузащитник отличался в Кубке Испании, Лиге Европы и квалификации Евро-2020, но в национальном первенстве его преследовала безголевая серия.

В текущем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 4 матча во всех турнирах. Помимо вышеупомянутого взятия ворот в его активе есть 1 ассист.

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