Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере

"Валенсия" обыграла "Барселону" в финале Кубка Испании.

Этот титул стал для российского хавбека Дениса Черышева первым титулом в составе испанского клуба. Ранее игрок выигрывал Лигу чемпионов с "Реалом" и Лигу Европы с "Севильей".

Отметим, что "Барселона" проиграла впервые за пять лет.

Черышев вернулся в "Валенсию" летом 2018 года на правах аренды. Ранее сообщалось, что команда хочет выкупить россиянина.

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