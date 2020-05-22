Черышев заявил, что рад возобновлению сезона РПЛ

Российский хавбек "Валенсии" Денис Черышев высказался по поводу возможного возобновления сезона РПЛ 21 июня.

"В курсе, что в России скоро возобновится чемпионат " это отличные новости! Люди очень соскучились по футболу. Да, пока они не попадут на трибуны, но пока важно потерпеть. За любимую команду хочется переживать даже на дистанции", - цитирует Черышева твиттер сборной России.

Напомним, что исполком РФС принял решение возобновить розыгрыш российской Премьер-лиги с 21 июня. Если до 1 июня команды не смогут приступить к подготовке, то рестарт турнира перенесут на 28 июня.

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