Чешская федерация футбола оспорила рекорд Роналду

Чешская федерация футбола оспорила достижение форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Напомним, 20 января, португалец забил в матче за Суперкубок Италии против "Наполи" (2:0). Этот мяч стал для него 760-м голом в карьере. Таким образом форвард установил абсолютный рекорд по количеству мячей забитых в официальных матчах, превзойдя достижение чехословацкого форварда Йозефа Бицана.

Однако, в Чехии хотят поспорить с этим. Пресс-служба федерации выступила с заявлением, в котором говорится, что Бицан забил не 759 мячей, а 821.

"Комитет истории и статистики Федерации футбола Чехии произвел подсчет всех мячей, забитых легендарным Йозефом Бицаном. Мы заявляем, что он забил 821 мяч в официальных матчах.