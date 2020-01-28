Чешская "Сигма" обыграла "Оренбург" в контрольном матче

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Чешская "Сигма" обыграла "Оренбург" в контрольном матче

Чешская "Сигма" обыграла российский "Оренбург" в контрольном матче на сборе.

Подопечные Владимира Федетова пропустили два очка.

"Оренбург" - "Сигма" - 0:2 (0:1)

Голы: Гонсалес, 24 (пенальти) - 0:1, Читил, 58 - 0:2

Следующий матч "Орунбург" проведет 31 января против боснийского "Бораца".

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