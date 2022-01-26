Чешский "Богемианс" подписал экс-игрока "Краснодара"
Фото: сайт "Богемианса"/Автор неизвестен
Пресс-служба чешского "Богемианса" на официальном сайте объявила о переходе российского защитника Евгения Назарова.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался чехам бесплатно. Стороны заключили контракт до 31 декабря 2022 года.
24-летний Назаров ранее играл за "Краснодар", "Теплице" и "СКА-Хабаровск".
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