Чешский "Богемианс" подписал экс-игрока "Краснодара"

Фото: сайт "Богемианса"/Автор неизвестен

Пресс-служба чешского "Богемианса" на официальном сайте объявила о переходе российского защитника Евгения Назарова.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался чехам бесплатно. Стороны заключили контракт до 31 декабря 2022 года.

24-летний Назаров ранее играл за "Краснодар", "Теплице" и "СКА-Хабаровск".

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