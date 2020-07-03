Чешский нападающий Милан Барош объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает официальный сайт Чешской футбольной ассоциации.

Долгое время у футболиста были проблемы с ахилловыми сухожилиями и икроножными мышцами. Из-за этого форвард не мог выступать на привычном уровне.

"Я хотел бы продолжить карьеру, но тело приказало остановиться. Долгое время страдаю из-за проблем со здоровьем, тело больше не работает, как обычно", - признался Барош на пресс-конференции.

38-летний футболист играл за такие клубы как "Баник", "Ливерпуль", "Астон Вилла", "Лион", "Портсмут", "Галатасарай", "Антальяспор", "Млада Болеслав" и "Слован". На клубном уровне Барош выигрывал Лигу Чемпионом в составе "Ливерпуля" в 2005 году.

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