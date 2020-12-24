Чешский тренер выразил готовность возглавить "Спартак"

Бывший игрок "Спартака" Радослав Ковач заявил, что он хотел бы стать главным тренером московского клуба.

"Конечно, я готов возглавить "Спартак", если меня пригласят. Я люблю этот клуб!" — приводит слова Ковача Sport24.

41-летний Ковач с 2020 года тренирует чешскую "Опаву", а ранее был ассистентом главного тренера в пражской "Спарте". В бытность футболистом он выступал за "Спартак" с 2005 по 2009 годы.

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