Чешский тренер выразил готовность возглавить "Спартак"

Теги спартак москварадослав ковачопава

Чешский тренер выразил готовность возглавить "Спартак"

Бывший игрок "Спартака" Радослав Ковач заявил, что он хотел бы стать главным тренером московского клуба.

"Конечно, я готов возглавить "Спартак", если меня пригласят. Я люблю этот клуб!" — приводит слова Ковача Sport24.

41-летний Ковач с 2020 года тренирует чешскую "Опаву", а ранее был ассистентом главного тренера в пражской "Спарте". В бытность футболистом он выступал за "Спартак" с 2005 по 2009 годы.

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