Чешский защитник Мазух перешел в "Халл Сити"

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Чешский защитник Мазух перешел в "Халл Сити"

Защитник пражской "Спарты" Ондржей Мазух стал игроком "Халл Сити", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются.

"Я рад, что клуб предоставил мне эту прекрасную возможность. Я благодарен всем, кто помог совершить этот трансфер. Я с нетерпением жду старта сезона", - сказал Мазух.

28-летний Мазух выступал за "Спарту" с 2016 года, провел за клуб 22 матча и забил 1 гол. Ранее играл за "Брно", "Фиорентину", "Андерлехт" и "Днепр". За сборную Чехии сыграл 4 матча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,75 миллиона евро. 

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