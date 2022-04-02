"Чесли" сенсационно проиграл "Брентфорду", а "Манчестер Сити" разобрался с "Бернли"

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"Чесли" сенсационно проиграл "Брентфорду", а "Манчестер Сити" разобрался с "Бернли"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"\Автор неизвестен

Подошли к концу пять матчей 31-го тура АПЛ.

"Челси" - "Брентфорд" - 1:4

Голы: Рюдигер, 48 - 1:0, Джанельт, 50 - 1:1, Эриксен, 54 - 1:2, Джанельт, 61 - 1:3, Висса, 87 - 1:4.

"Бернли" - "Манчестер Сити" - 0:2

Голы: де Брейне, 5 - 0:1, Гюндоган, 25 - 0:2.

"Вулверхэмптон" - "Астон Вилла" - 2:1

Голы: Хони, 7 - 1:0, Янг (автогол), 36 - 2:0, Уоткинс (пен), 86 - 2:1.

"Лидс" - "Саутгемптон" - 1:1

Голы: Харрисон, 29 - 1:0, Уорд-Проуз, 49 - 1:1.

"Брайтон" - "Норвич" - 0:0

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