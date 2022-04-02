"Чесли" сенсационно проиграл "Брентфорду", а "Манчестер Сити" разобрался с "Бернли"
Фото: твиттер "Манчестер Сити"\Автор неизвестен
Подошли к концу пять матчей 31-го тура АПЛ.
"Челси" - "Брентфорд" - 1:4
Голы: Рюдигер, 48 - 1:0, Джанельт, 50 - 1:1, Эриксен, 54 - 1:2, Джанельт, 61 - 1:3, Висса, 87 - 1:4.
"Бернли" - "Манчестер Сити" - 0:2
Голы: де Брейне, 5 - 0:1, Гюндоган, 25 - 0:2.
"Вулверхэмптон" - "Астон Вилла" - 2:1
Голы: Хони, 7 - 1:0, Янг (автогол), 36 - 2:0, Уоткинс (пен), 86 - 2:1.
"Лидс" - "Саутгемптон" - 1:1
Голы: Харрисон, 29 - 1:0, Уорд-Проуз, 49 - 1:1.
"Брайтон" - "Норвич" - 0:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18