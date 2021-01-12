"Чесли" и "Арсенал" поборются за форварда турецкой молодежки

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"Чесли" и "Арсенал" поборются за форварда турецкой молодежкиРяд клубов Английской Премьер Лиги заинтересованы в подписании форварда "Бурсаспора" Али Акмана, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что особый интерес в услугах 18-летнего турка лондонские клубы "Челси" и "Арсенал".

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Галатасарай" и "Ред Булл Зальцбург" также следят за выступлениями игрока молодежной сборной Турции.

Нападающий забил 9 голов в 16 матчах Первой лиги Турции, второго по силе дивизиона страны.

Transfermarkt оценивает футболиста в 1.5 млн евро.

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