Чеснаускис рассказал, как Овчинников расслаблялся после матчей

Бывший полузащитник "Локомотива" Дейвидас Чеснаускис поделился воспоминаниями о поведении экс-вратаря "железнодорожников" Сергея Овчинникова после матчей.

"Когда закачивалась игра, Сергей приходил в душ, закуривал сигарету, брал бутылочку колы - и выдыхал (смеётся). Вот это был Овчинников. Всегда распускал волосы со своей резинкой. Так он восстанавливался после игры", - цитирует литовца Metaratings.

Напомним, что Чеснаускис и Овчинников вместе играли за "Локо" в сезоне 2004 года - тогда команда стала чемпионом России.

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