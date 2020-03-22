Четверо футболистов "Эспаньола" вылечились от коронавируса

Теги коронавирусэспаньол

Четверо футболистов "Эспаньола" вылечились от коронавируса

Четыре футболиста "Эспаньола" вылечились от китайского коронавируса и были выписаны из больницы, сообщает Marca.

По сведениям издания, игроки отправлены на карантин, по истечении которого они повторно сдадут тесты на коронавирус. Еще два футболиста барселонского клуба остаются в больнице.

Напомним, что из-за пандемии заболевания чемпионат Испании приостановлен до 4 апреля. Также остановлены почти все чемпионаты в Европе, кроме Беларуси.

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