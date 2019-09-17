Четверо ямайских футболистов пострадали в результате удара молнии

На Ямайке во время футбольного матча молния ударила в поле, в результате чего пострадали четыре игрока.

Им была оказана медицинская помощь. Двоих из пострадавших пришлось госпитализировать. У одного из них было диагностировано нарушение сердечного ритма. В данный момент он находится под наблюдением врачей.

Инцидент произошел на 82-й минуте и главный арбитр принял решение не доигрывать матч.

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