Четверо ямайских футболистов пострадали в результате удара молнии
На Ямайке во время футбольного матча молния ударила в поле, в результате чего пострадали четыре игрока.
Им была оказана медицинская помощь. Двоих из пострадавших пришлось госпитализировать. У одного из них было диагностировано нарушение сердечного ритма. В данный момент он находится под наблюдением врачей.
Инцидент произошел на 82-й минуте и главный арбитр принял решение не доигрывать матч.
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