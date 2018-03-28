Четверть века назад за "Рому" дебютировал ее самый легендарный игрок

В этот день, 28 марта 1993 года легендарный футболист "Ромы" Фраченско Тотти в возрасте 16 лет дебютировал за "Рому" в матче против "Брешии" (2:0).

Форвард провел в "Роме" всю свою карьеру, сыграл 786 матчей и забил 307 голов.

В прошлом году Тотти завершил карьеру и получил должность в структуре клуба.

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