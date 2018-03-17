Четвертьфинал Кубка Англии: "Манчестер Юнайтед" в родных стенах принимает "Брайтон"

"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон"

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Андре Марринер

Четвертьфинальная стадия Кубка Англии начнётся двумя матчами в субботу, в рамках которой хэдлайнером встречи станет пара "Манчестер Юнайтед" и "Брайтон". "Красные дьяволы" занимают второе место по количеству трофеев в старейшем соревновании страны и их опережает только лондонский "Арсенал". Манкунианцы завоевали целых 12 трофеев, при том, что порой финальная встреча складывалась для лондонцев не наилучшем образом.

В последнее время подопечные Криса Хьютона вовсю демонстрируют, что они не готовы сражаться до последнего. Тем не менее, на пути к 1/4 финала "чайки" устранили "Кристал Пэлас", а затем и порадовались выбиванию представителей низших дивизионов "Мидлсбро" и "Ковентри". В то время как манкунианцы прошли данное испытание, начав со скромных "Дерби", "Йовила", а также выездной победы над "Хаддерсфилдом".

Что касается кадрового вопроса, то тут очень важно отметить, что у обеих команд имеются определенные проблемы. "Манчестер Юнайтед" продолжает страдать от травмированной линии защиты в лице Маркоса Рохо, Фила Джонаса, Дэйли Блинд и Андера Эрреры. У "Брайтона" из-за дисквалификации поединок вынужден пропускать Антони Нокар, а также нездоровы Стив Сидуэлл и Иржи Скалак.

Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Брайтона":

В последний раз "Манчестер Юнайтед" и "Брайтон" сражались между собой в Кубке Англии в 1993 году. Тогда "красные дьяволы" одержали победу благодаря единственному голу Райана Гиггза.

В трех из последних четырех розыгрышей в рамках Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" непременно вылетал на стадии 1/4 финала. Исключением лишь стал сезон 2015/2016, когда команда прошла "Вест Хэм" и в том же году выиграла турнир.

Ромелу Лукаку отличился 11 забитыми мячами в последних 10 матчах Кубка Англии. Единственный матч, в котором бельгиец остался без гола, прошел в апреле 2016. Тогда еще форвард выступал на "Эвертон" и не смог забить в ворота своего сегодняшнего клуба "Манчестер Юнайтед".

Ориентировочные составы на игру:

Ман Юнайтед: Ромеро, Янг, Байи, Линделеф, Шоу, Каррик, Мактоминай, Матич, Мата, Мартиаль, Лукаку

Брайтон: Райан, Скелотто, Даффи, Данк, Зуттнер, Кайяль, Проппер, Марч, Искьердо, Гросс, Маррей

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Брайтон":

Нет сомнений в том, что "красные дьяволы" должны проходить дальше. Букмекеры нисколько не сомневаются в победе "Юнайтед", о чем свидетельствует коэффициент 1.3. В то время как выигрыш "Брайтона" в среднем оценивается в 11.5.

Богдан Архипенко

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