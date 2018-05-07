Четвертый арбитр дважды указывал Эрнандесу Эрнандесу на фол Суареса на Варане перед голом Месси в Эль Класико

Теги реал мадридбарселона

Четвертый арбитр дважды указывал Эрнандесу Эрнандесу на фол Суареса на Варане перед голом Месси в Эль КласикоИспанские СМИ нашли еще одно подтверждение не удачной работы арбитра Эрнандеса Эрнандеса во время вчерашнего Эль Класико.

Так, четвертый судья перед голом форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси дважды указал главному судье на то, что партнер аргентинца по линии нападения в клубе Луис Суарес совершил фол на защитнике мадридского "Реала" Рафаэле Варане. Однако в итоге 35-летний работник фемиды проигнорировал сообщение своего помощника.

Напомним, сам Суарес признал, что нарушал правила на Варане. | soccernews.ru

комментарии
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

ахахахах, " не удачной работы " ахахаха. Когда Судья ошибается в пользу Реала, тут чуть ли не открыто пишут что Перес все купил) Такой бред)

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