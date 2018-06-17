Четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 17 июня

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Четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 17 июня

Сегодня, 17 июня, состоится еще три поединка первого тура групповой стадии ЧМ-2018.

В Самаре сойдутся сборные Коста-Рики и Сербии.

Во второй игре нас ждет встреча действующих чемпионов мира Германии с Мексикой.

Последним матчем дня станет поединок между сборными Бразилии и Швейцарии, которую пропустит хавбек "селесао" Фред.

Напомним, что лидер бразильцев Неймар, который еще полностью не восстановился после травмы, сменил имидж перед игрой с Швейцарией.

На клубном уровне в ближайшее время "Зенит" может подписать Баделя. Также "Ювентус" может продвинутся в переговорах по Головину, а "Наполи" может быть дождется ответа от одной из своих трансферных целей.

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Неймар и компания вступают в бой: Бразилия встретится со Швейцарией

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