Четвертый игрок "Реала" забил пенальти в этом сезоне, больше всего в Ла Лиге

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании "Реал" играет на выезде с "Нумансией".

Счет в первой половине встречи открыл валлийский полузащитник Гарет Бэйл, реализовавший 11-метровый.

Стоит отметить, что Бэйл стал четвертым игроком королевского клуба, который забил пенальти в этом сезоне. По этому показателю "сливочные" опережают все остальные клубы Ла Лиги.

Ранее "с точки" забивали Криштиану Роналду, Марко Асенсио и Лукас Васкес.

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