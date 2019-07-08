Четвертый игрок "Зенита" за неделю перешел в "Сочи"

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин перешел в "Сочи", сообщает официальный Twitter петербургского клуба.

Условия трансфера не разглашаются. "Зенит" сохранил за собой приоритетное право обратного трансфера игрока.

В борьбе за Набиуллина "Сочи" опередили "Ахмат". Стоит отметить, что за последнюю неделю в "Сочи" перешли еще трое игроков "Зенита": защитники Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов, а также нападающий Дмитрий Полоз.

24-летний перешел в "Зенит" в феврале 2018 года. Всего за клуб из Санкт-Петербурга он провел 22 матча и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Рубин". За сборную России сыграл 1 матч. Чемпион России-2018/19.

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