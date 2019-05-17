Четвёртый клуб включился в борьбу за Гризманна

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Четвёртый клуб включился в борьбу за Гризманна

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, очередным претендентом на звёздного француза стал "Манчестер Сити".

Напомним, что помимо "горожан" борьбу за 28-летнего форварда ведут "Барселона", "Бавария" и ПСЖ.

Сам Гризманн ранее склонялся к переезду на "Камп Ноу", но каталонский клуб выдвигает ему ряд условий, в частности, понижение зарплаты.

Напомним, что футболист объявил об уходе из "Атлетико" во вторник вечером.

Не пропустите: Лапорта: "Большинство фанатов "Барселоны" не хотят видеть Гризманна в команде". | http://soccernews.ru
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