Четвёртый клуб включился в борьбу за защитника "Спартака" Рассказова

Правый защитник московского "Спартака" Николай Рассказов пользуется спросом на российском трансферном рынке.

Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему фулбеку со стороны "Локомотива", "Динамо" и "Краснодара". Теперь же в гонку за игроком "красно-белых" вступил ещё один клуб.

По информации "Чемпионата", речь идёт о "Химках", которые хотели бы арендовать воспитанника "Спартака".

Впрочем, самого Рассказова указанный вариант не особо привлекает, поэтому вероятность сделки невелика.

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