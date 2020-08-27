Четвёртый клуб включился в борьбу за защитника "Спартака" Рассказова

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Четвёртый клуб включился в борьбу за защитника "Спартака" Рассказова

Правый защитник московского "Спартака" Николай Рассказов пользуется спросом на российском трансферном рынке.

Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему фулбеку со стороны "Локомотива", "Динамо" и "Краснодара". Теперь же в гонку за игроком "красно-белых" вступил ещё один клуб.

По информации "Чемпионата", речь идёт о "Химках", которые хотели бы арендовать воспитанника "Спартака".

Впрочем, самого Рассказова указанный вариант не особо привлекает, поэтому вероятность сделки невелика.

Не пропустите: Тульский "Арсенал" и "Химки" сыграли вничью в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
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