Четвёртый матч без побед: "Халл" теряет очки в поединке с "Фулхэмом"

В рамках 25-го тура Чемпионшипа "Халл" на своём поле упустил победу над "Фулхэмом". Примечательно, что к перерыву "тигры" вели в два мяча, однако во втором тайме растеряли преимущество. Таким образом, бывшая команда Леонида Слуцкого не может выиграть уже в четвёртом поединке кряду.

"Халл" – "Фулхэм" - 2:2

Голы: Боуэн, 32 - 1:0, Дико, 36 - 2:0, Камара, 48 (пенальти) - 2:1, Камара, 85 - 2:2.

"Халл": Макгрегор, Хектор, Айна, Томори, Доусон, Тораль (Кэмпбелл, 72), Ларссон, Стюарт (Хенриксен, 68), Ирвайн, Боуэн, Дико (Кларк, 83).

"Фулхэм": Беттинелли, Сессеньон, Рим, Калас, Фредерикс, Юхансен, Макдоналд, Айите (Камара, 40), Кэрни, Оджо (Кебано, 40), Одои (Пьязон, 74).

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