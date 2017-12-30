Четвёртый матч без побед: "Халл" теряет очки в поединке с "Фулхэмом"
В рамках 25-го тура Чемпионшипа "Халл" на своём поле упустил победу над "Фулхэмом". Примечательно, что к перерыву "тигры" вели в два мяча, однако во втором тайме растеряли преимущество. Таким образом, бывшая команда Леонида Слуцкого не может выиграть уже в четвёртом поединке кряду.
"Халл" – "Фулхэм" - 2:2
Голы: Боуэн, 32 - 1:0, Дико, 36 - 2:0, Камара, 48 (пенальти) - 2:1, Камара, 85 - 2:2.
"Халл": Макгрегор, Хектор, Айна, Томори, Доусон, Тораль (Кэмпбелл, 72), Ларссон, Стюарт (Хенриксен, 68), Ирвайн, Боуэн, Дико (Кларк, 83).
"Фулхэм": Беттинелли, Сессеньон, Рим, Калас, Фредерикс, Юхансен, Макдоналд, Айите (Камара, 40), Кэрни, Оджо (Кебано, 40), Одои (Пьязон, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|22
|51
|2
|Кардифф Сити
|21
|44
|3
|Бристоль Сити
|21
|40
|4
|Дерби Каунти
|21
|38
|5
|Астон Вилла
|21
|37
|6
|Шеффилд Юнайтед
|21
|37
|7
|Лидс Юнайтед
|21
|33
|8
|Мидлсбро
|21
|32
|9
|Ипсвич Таун
|21
|32
|10
|Престон Норт Энд
|21
|32
|11
|Ноттингем Форест
|21
|30
|12
|Фулхэм
|21
|29
|13
|Брентфорд
|21
|27
|14
|Рединг
|21
|27
|15
|Шеффилд Уэнсдэй
|22
|27
|16
|Норвич Сити
|21
|27
|17
|Миллуол
|21
|23
|18
|Халл Сити
|21
|22
|19
|Куинз Парк Рейнджерс
|21
|22
|20
|Барнсли
|21
|20
|21
|Болтон Уондерерс
|21
|16
|22
|Бирмингем Сити
|21
|16
|23
|Сандерленд
|21
|15
|24
|Бертон Альбион
|21
|14