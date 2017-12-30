Четвёртый матч без побед: "Халл" теряет очки в поединке с "Фулхэмом"

Теги халл ситифулхэм

Четвёртый матч без побед: "Халл" теряет очки в поединке с "Фулхэмом"

В рамках 25-го тура Чемпионшипа "Халл" на своём поле упустил победу над "Фулхэмом". Примечательно, что к перерыву "тигры" вели в два мяча, однако во втором тайме растеряли преимущество. Таким образом, бывшая команда Леонида Слуцкого не может выиграть уже в четвёртом поединке кряду.

"Халл" – "Фулхэм" - 2:2

Голы: Боуэн, 32 - 1:0, Дико, 36 - 2:0, Камара, 48 (пенальти) - 2:1, Камара, 85 - 2:2.

"Халл": Макгрегор, Хектор, Айна, Томори, Доусон, Тораль (Кэмпбелл, 72), Ларссон, Стюарт (Хенриксен, 68), Ирвайн, Боуэн, Дико (Кларк, 83).

"Фулхэм": Беттинелли, Сессеньон, Рим, Калас, Фредерикс, Юхансен, Макдоналд, Айите (Камара, 40), Кэрни, Оджо (Кебано, 40), Одои (Пьязон, 74).

Не пропустите: "Селтик" и "Рейнджерс" расписали безголевую ничью. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Вулверхэмптон 22 51
2 Кардифф Сити 21 44
3 Бристоль Сити 21 40
4 Дерби Каунти 21 38
5 Астон Вилла 21 37
6 Шеффилд Юнайтед 21 37
7 Лидс Юнайтед 21 33
8 Мидлсбро 21 32
9 Ипсвич Таун 21 32
10 Престон Норт Энд 21 32
11 Ноттингем Форест 21 30
12 Фулхэм 21 29
13 Брентфорд 21 27
14 Рединг 21 27
15 Шеффилд Уэнсдэй 22 27
16 Норвич Сити 21 27
17 Миллуол 21 23
18 Халл Сити 21 22
19 Куинз Парк Рейнджерс 21 22
20 Барнсли 21 20
21 Болтон Уондерерс 21 16
22 Бирмингем Сити 21 16
23 Сандерленд 21 15
24 Бертон Альбион 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов