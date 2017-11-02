Четвертый снаряд в одну воронку: "Янг Бойз" принимает киевское "Динамо"

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Четвертый снаряд в одну воронку: "Янг Бойз" принимает киевское "Динамо"

"Янг Бойз"  –  "Динамо" Киев

Стадион: "Стад де Сюисс" (Берн)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Тони Шапрон (Франция)

Одним из центральных событий первого слота матчей четвертого тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" в очередной раз встретиться со швейцарским "Янг Бойз". За последние три месяца командам придется схлестнуться уже в четвертый раз. Еще свежо в памяти киевских болельщиков обидное поражение на "Стад де Сюисс" со счетом 2:0 в ответном матче квалификации Лиги чемпионов, которое перечеркнуло все надежды украинского клуба на дальнейшее участие в рамках еврокубкового турнира номер один.

Две недели назад была написана совсем другая история. "Пчелы" сумели увезти очко из Киева, а по ходу матча даже вели в счете. Тем не менее, несмотря на разделение баллов "Динамо" по-прежнему является лидером и фаворитом квартета. "Бело-синие" с семью очками в активе опережают ближайшего преследователя "Янг Бойз" на целых четыре пункта, а это значит, что победа в Швейцарии забронирует за подопечными Хацкевича место в плей-офф.

Что касается кадрового вопроса, от тут имеются серьезные проблемы, прежде всего в стане "динамовцев". Капитан команды Сергей Сидорчук получил травму в прошлом матче с "желто-черными" и сроки восстановления пока неизвестны. По той же причине не сыграет Виктор Цыганков и главная надежда "бело-синих" в атаке Дьемерси Мбокани. В свою очередь, главнокомандующий швейцарским коллективом Адольф Хюттер не рассчитывает на дисквалифицированного Секу Саного, схлопотавшего удаления в киевском поединке.

Интересные факты противостояния "Янг Бойз" и "Динамо":

В нынешнем сезоне команды встретятся уже в четвертый раз. Летом их пути пересеклись в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Динамовцы выиграли на своем поле (3:1), но затем уступили в Берне (0:2) и вылетели по правилу выездного гола.

"Янг Бойз" в пяти встречах с представителями Украины одержал две домашние победы со счетом 2:0, потерпел два гостевых поражения с разницей в два мяча и сыграл вничью с результатом 2:2.

Статистика "Динамо" в 11 матчах с клубами из Швейцарии: В5 Н3 П3 (в гостях В2 П3).

Ориентировочные составы на игру:

Янг Бойз: фон Бальмос, Мбабу, фон Берген, Нуху, Лотомба, Фасснахт, Соу, Эбишер, Сулеймани, Нсаме, Ассале

Динамо: Коваль, Кендзера, Вида, Хачериди, Пиварич, Морозюк, Корзун, Буяльский, Гонсалес. Гармаш, Кравец

Прогноз на матч "Янг Бойз""Динамо":

Явного фаворита в предстоящем поединке определить очень трудно, но все-таки, учитывая прошлые матчи с участием швейцарского и украинского клубов шансы "Янг Бойз" на победу выглядят большими.

Букмекеры также небольшое преимущество отдают "пчелам", о чем свидетельствует коэффициент 2.4. В то время, как выигрыш "бело-синих" в среднем оценивается в 2.8.

Богдан Архипенко

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