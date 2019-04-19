Четыре английских клуба пробились в полуфиналы еврокубков впервые за последние 35 лет

По итогам 1/4 финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы в полуфиналы еврокубковах турниров пробились сразу четыре английских клуба.

Ими стали: "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" (оба - Лига Чемпионов) и "Арсенал" и "Челси" (оба - Лига Европы).

Подобное произошло с англичанами впервые с сезона 1983/84.

Тогда в полуфинал Кубка чемпионов вышел "Ливерпуль", Кубка кубков - "Манчестер Юнайтед", а "Тоттенхэм" и "Ноттингем Форест" добрались до 1/2 финала Кубка УЕФА.

Не пропустите: "Валенсия" и "Айнтрахт" пробились в 1/2 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru