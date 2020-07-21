Четыре болельщика "Спартака" вызваны для следственных действий по делу о драке с фанатами "Динамо"

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Четыре болельщика "Спартака" вызваны для следственных действий по делу о драке с фанатами "Динамо"

Четыре фаната "Спартака" были доставлены в полицию по делу о драке с болельщиками "Динамо". об этом сообщает Sport24.

По данным источника, конфликт произошел 29 февраля 2020 года перед матчем 20-го тура РПЛ "Динамо" - "Спартак" (0:2). Несколько десятков болельщиков "красно-белых", "бело-голубых" и ЦСКА подрались в троллейбусе недалеко от "ВЭБ Арены". В результате стычки пострадало несколько человек.

Стоит отметить, что в этот же день случилась еще одна драка московских клубов на станции метро "Маяковская".

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