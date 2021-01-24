Четыре бразильских футболиста погибли в авиакатастрофе (фото)
В Бразилии произошла авиакатастрофа самолета, в котором летели футболисты клуба "Палмас", сообщает Globo Esporte.
По сведениям издания, самолет упал при взлете и упал в заросли возле взлетно-посадочной полосы.
В результате крушения погибли футболисты - 27-летний Рануле, 23-летний Лукас Пракседес, 28-летний Гильерме Ноэ и 23-летний Маркус Молинари, 32-летний президент "Палмаса" Лукас Мейра и пилот.
Самолет направлялся в Гоянию на матч Кубка Верди с "Вила Новой".
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|30
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|5
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|30
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|6
|Murciélagos
|30
|54
|7
|Necaxa II
|30
|54
|8
|Coras de Nayarit
|30
|52
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|30
|49
|10
|Correcaminos UAT II
|30
|40
|11
|Монаркас Морелия II
|30
|37
|12
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|30
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|Дуранго
|30
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|15
|Pacific
|30
|23
|16
|Cimarrones de Sonora II
|30
|9
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|О
|1
|Ирапуато
|30
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|2
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|30
|54
|3
|Jiquipilas
|30
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|4
|Pumas UNAM Premier
|30
|52
|5
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|50
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|Real Zamora
|30
|49
|7
|Inter Playa del Carmen
|30
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|8
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|30
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|9
|Ла Пьедад
|30
|43
|10
|Coyotes
|30
|42
|11
|Pioneros de Cancún
|30
|35
|12
|Орисаба
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|Sporting Canamy
|30
|29
|16
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