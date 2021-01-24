Четыре бразильских футболиста погибли в авиакатастрофе (фото)

В Бразилии произошла авиакатастрофа самолета, в котором летели футболисты клуба "Палмас", сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, самолет упал при взлете и упал в заросли возле взлетно-посадочной полосы.

В результате крушения погибли футболисты - 27-летний Рануле, 23-летний Лукас Пракседес, 28-летний Гильерме Ноэ и 23-летний Маркус Молинари, 32-летний президент "Палмаса" Лукас Мейра и пилот.

Самолет направлялся в Гоянию на матч Кубка Верди с "Вила Новой".

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