Четыре европейских гранда хотят провести серию товарищеских матчей в США

Теги реал мадридбарселонаювентусмилан

Четыре европейских гранда хотят провести серию товарищеских матчей в США

СМИ узнали о планах "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" поехать ближайшим летом в турне по США.

В Америке клубы, поддерживающие идею создания Суперлиги Европы, хотят провести серию товарищеских матчей.

По информации ESPN, четвёртым участником турне может стать "Милан", уже получивший соответствующее приглашение.

Главная идея проведения игр в Соединённых Штатах - получение максимальной прибыли для компенсации потерь от пандемии коронавируса.

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