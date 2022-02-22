Четыре европейских гранда хотят провести серию товарищеских матчей в США
СМИ узнали о планах "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" поехать ближайшим летом в турне по США.
В Америке клубы, поддерживающие идею создания Суперлиги Европы, хотят провести серию товарищеских матчей.
По информации ESPN, четвёртым участником турне может стать "Милан", уже получивший соответствующее приглашение.
Главная идея проведения игр в Соединённых Штатах - получение максимальной прибыли для компенсации потерь от пандемии коронавируса.
Не пропустите: "Реал" и "Барселона" обеспокоены травмами Холанда. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
УЕФА не планирует отбирать у Санкт-Петербурга финал Лиги Чемпионов из-за признания ДНР и ЛНР
-
"Реал" и "Барселона" обеспокоены травмами Холанда
-
"Локомотив" согласовал трансфер шведского таланта
-
"Кайрат" объявил о переходе защитника ЦСКА Васина
-
У новичка "Локомотива" Мампасси оказалось российское гражданство
Лента новостей
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Бетис" - "Зенит"
-
"Спартак" объявил об уходе Чепзановича
-
Обамеянг рассказал, почему согласился на сокращение зарплаты в "Барселоне"
-
"Ювентус" избежал наказания за сомнительные финансовые сделки
-
"Инфобашкир": Зарема ярко отреагировала на интервью Газизова
-
1
Карасёв рассудит "Наполи" и "Барселону" в Лиге Европы
-
Васин эмоционально попрощался с ЦСКА
-
Четыре европейских гранда хотят провести серию товарищеских матчей в США
-
Пеллегрини высказался об ответном матче с "Зенитом" в Лиге Европы
-
"Химки" могут во второй раз за сезон уволить Черевченко
-
На Ляказетта претендуют три клуба из Италии и Франции
-
УЕФА не планирует отбирать у Санкт-Петербурга финал Лиги Чемпионов из-за признания ДНР и ЛНР
-
Вратарь "Специи" Проведель готов продолжить карьеру в РПЛ
-
"Реал" и "Барселона" обеспокоены травмами Холанда
-
"Локомотив" согласовал трансфер шведского таланта
-
"Кайрат" объявил о переходе защитника ЦСКА Васина
-
"Милан" нашёл усиление атаки в "Сассуоло"
-
Новичок "Краснодара" Ботхейм ярко высказался о Холанде
-
Стала известна зарплата Уилшера в "Орхусе"
-
У новичка "Локомотива" Мампасси оказалось российское гражданство
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14