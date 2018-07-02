Четыре европейских гранда претендуют на Рабьо

Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо намерен сменить команду текущим летом, сообщает французская пресса.

23-летний футболист недоволен тем, что клуб не поддержал его в ситуации с непопаданием в заявку сборной Франции на ЧМ-2018.

На Рабьо претендуют четыре европейских гранда - "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус" и "Барселона". Сам хавбек отдаёт предпочтение "сине-гранатовым". | http://soccernews.ru