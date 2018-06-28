Четыре европейских клуба поборются за Кутепова

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов попал в сферу интересов нескольких европейских клубов.

Как сообщает Tuttomercatoweb, за 25-летнего центрбека готовы побороться "Лион", "Фиорентина", "РБ Лейпциг" и "Вест Хэм".

Источник также отмечает, что фаворитом в гонке за Кутеповым считаются "фиалки", поскольку сам футболист хочет поиграть в Серии А.

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