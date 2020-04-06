Четыре европейских клуба поспорят за защитника "Ривер Плейт"

Защитник "Ривер Плейт" Лукас Мартинес Куарта привлёк внимание нескольких европейских топ-клубов.

По информации Mundo Deportivo, 23-летний аргентинец интересен "Реалу", "Валенсии", "Интеру" и "Манчестер Сити".

На сегодняшний день фаворитом в гонке за игроком считается королевский клуб.

Рыночная стоимость Куарты - 12,5 миллионов евро. Его контракт с "Ривер Плейт" истекает в 2021 году, поэтому "миллионеры" могут решиться на продажу своего воспитанника, чтобы потом не потерять его бесплатно.

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