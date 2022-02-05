Четыре европейских топ-клуба готовы подписать Гнабри, если он не продлит контракт с "Баварией"

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Четыре европейских топ-клуба готовы подписать Гнабри, если он не продлит контракт с "Баварией"

Фото твиттер Сержа Гнабри

Будущее вингера "Баварии" Сержа Гнабри в мюнхенском клубе остаётся неопределённым.

Контракт между сторонами истекает в 2023 году, и пока не удаётся договориться о его продлении из-за требований футболиста по зарплате.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, за этой ситуацией внимательно следят "Реал", "Барселона", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Сам 26-летний немец считает своим приоритетом продолжение карьеры в "Баварии".

В текущем сезоне Гнабри сыграл за "ротен" 27 матчей, забил 12 голов и сделал 7 ассистов.

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