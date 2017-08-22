Четыре европейских топ-клуба интересуются полузащитником "Арсенала"

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Четыре европейских топ-клуба интересуются полузащитником "Арсенала"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Маркус Макгуэйн пользуется спросом среди европейских топ-клубов.

Как сообщает The Independent, на 18-летнего англичанина претендуют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус" и "Наполи".

Впрочем, "Арсенал" хочет сохранить Макгуэйна и уже готовит для него новый контракт. 

Не пропустите: "Халл" хочет подписать полузащитника "Арсенала". | http://soccernews.ru

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