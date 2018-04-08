Четыре европейских топ-клуба нацелились на лидера "Уотфорда"

Форвард "Уотфорда" Ришарлисон обратил к себе внимание европейских топ-клубов.

Как сообщает Mirror, в услугах 20-летнего бразильца заинтересованы "Арсенал", "Монако", ПСЖ и "Челси". Ориентировочная сумма трансфера составляет 46 миллионов евро.

В текущем сезоне Ришарлисон провел 36 матчей, забил 5 голов и отдал 7 ассистов.

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