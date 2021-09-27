Четыре европейских топ-клуба ведут борьбу за Дамсгора
Фото инстаграм Миккеля Дамсгора
Полузащитник "Сампдории" Миккель Дамсгор может в скором времени оказаться в более статусном клубе.
По информации Tuttosport, интерес к 21-летнему футболисту проявляют "Ювентус", "Интер", "Милан" и "Тоттенхэм".
Генуэзский клуб оценивает Дамсгора в 30 миллионов евро.
В текущем сезоне датчанин не сделал ни одного голевого действия в 7 матчах за "Сампдорию".
Не пропустите: "Интер" интересуется вратарем "Арсенала". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Челси" готовит сумасшедшее предложение по де Лигту
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Зенит" - "Мальме"
-
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с Хуммельсом
-
Педро – третий игрок, забивавший в римском дерби и за "Лацио", и за "Рому"
-
Моуринью устроил скандал на пресс-конференции после поражения в римском дерби
Лента новостей
-
"Марсель" интересовался полузащитником "Локомотива"
-
"Арсенал" одержал 600-ю победу в АПЛ. Это третий результат в истории
-
"Челси" готовит сумасшедшее предложение по де Лигту
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Зенит" - "Мальме"
-
Зарема отрицает своё влияние на кадровую политику "Спартака"
-
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с Хуммельсом
-
Впервые за 18 лет "Тоттенхэм" пропустил не менее 3 голов в 3 матчах АПЛ подряд
-
Педро – третий игрок, забивавший в римском дерби и за "Лацио", и за "Рому"
-
"Хетафе" повторил антирекорд чемпионата Испании
-
Четыре европейских топ-клуба ведут борьбу за Дамсгора
-
Тренер "Сочи" рассказал о настрое команды на матч с "Зенитом"
-
Сака установил рекорд северолондонского дерби
-
Экс-защитник "Урала" и "Тамбова" Ароян стал автором уникального достижения в Ла Лиге
-
2
"Ювентус" возобновил интерес к экс-хавбеку "Зенита"
-
2
"Манчестер Сити" хочет усилиться лидером "РБ Лейпциг"
-
2
Месси отреагировал на победу сборной Аргентины над Россией на ЧМ-2021 по мини-футболу
-
1
Клиши высказался о будущем Артеты в "Арсенале"
-
В РФС ответили на претензии гендиректора "Краснодара" к судейству в игре с "Сочи"
-
2
Моуринью устроил скандал на пресс-конференции после поражения в римском дерби
-
1
Главные новости дня: 26 сентября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18