Четыре европейских топ-клуба ведут борьбу за Дамсгора

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Четыре европейских топ-клуба ведут борьбу за Дамсгора

Фото инстаграм Миккеля Дамсгора

Полузащитник "Сампдории" Миккель Дамсгор может в скором времени оказаться в более статусном клубе.

По информации Tuttosport, интерес к 21-летнему футболисту проявляют "Ювентус", "Интер", "Милан" и "Тоттенхэм".

Генуэзский клуб оценивает Дамсгора в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне датчанин не сделал ни одного голевого действия в 7 матчах за "Сампдорию".

Не пропустите: "Интер" интересуется вратарем "Арсенала". | http://soccernews.ru
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