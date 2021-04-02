Четыре европейских топ-клуба ведут борьбу за Лукаса Васкеса

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Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес пользуется спросом на европейском трансферном рынке.

Напомним, что 29-летний футболист с высокой долей вероятности по окончании сезона станет свободным агентом. Он отказался продлевать контракт с "бланкос" из-за разногласий по размеру зарплаты.

Как сообщает ABC, за ситуацией с будущим испанца внимательно следят "Бавария", "Милан", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Все четыре заинтересованных клуба готовы платить Васкесу больше, чем он сейчас зарабатывает в "Реале" (3,5 миллиона евро в год).

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