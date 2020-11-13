Четыре европейских топ-клуба ведут борьбу за Серхио Рамоса

Будущее защитника Серхио Рамоса в мадридском "Реале" остаётся неопределённым, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, стороны не могут договориться о продлении контракта, истекающего летом 2021 года.

Испанский центрбек хочет заключить соглашение до 2023 года с сохранением оклада на уровне 12 миллионов евро, королевский клуб предлагает договор на два сезона и настаивает на 20-процентном снижении зарплаты 34-летнего ветерана.

Если компромисс не будет найден, то в июне Рамос станет свободным агентом. Ситуацией готовы воспользоваться сразу четыре европейских гранда - "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", ПСЖ и "Ювентус".

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