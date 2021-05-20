Четыре европейских топ-клуба ведут борьбу за вратаря "Манчестер Юнайтед" Хендерсона

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Четыре европейских топ-клуба ведут борьбу за вратаря "Манчестер Юнайтед" Хендерсона

Фото инстаграм Дина Хендерсона

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон имеет несколько вариантов продолжения карьеры, пишет Sky Sports.

По информации источника, английский страж ворот интересен "Челси", "Тоттенхэму", "Милану" и дортмундской "Боруссии".

Трансфер вратаря, чья рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро, может состояться грядущим летом.

В текущем сезоне Хендерсон сыграл за "МЮ" 25 матчей и пропустил 21 гол.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется лидером "Саутгемптона". | http://soccernews.ru
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