Четыре европейских топ-клуба ведут борьбу за вратаря "Манчестер Юнайтед" Хендерсона
Фото инстаграм Дина Хендерсона
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон имеет несколько вариантов продолжения карьеры, пишет Sky Sports.
По информации источника, английский страж ворот интересен "Челси", "Тоттенхэму", "Милану" и дортмундской "Боруссии".
Трансфер вратаря, чья рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро, может состояться грядущим летом.
В текущем сезоне Хендерсон сыграл за "МЮ" 25 матчей и пропустил 21 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18