Четыре европейских топ-клуба ведут борьбу за Закарию

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Четыре европейских топ-клуба ведут борьбу за Закарию

Фото инстаграм Дениса Закариа

Хавбек менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закариа может продолжить карьеру в Англии, Испании или Италии.

По информации журналиста Николо Скиры, заполучить 25-летнего футболиста хотят "Манчестер Юнайтед", "Барселона", "Ювентус" и "Рома".

Вышеуказанные клубы заинтересованы в бесплатном подписании швейцарца, чей контракт истекает следующим летом.

В текущем сезоне Закариа сыграл за "Боруссию" М 11 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 27 миллионов евро.

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