Четыре европейских топ-клуба заинтересованы в воспитаннике "Эспаньола"

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Четыре европейских топ-клуба заинтересованы в воспитаннике "Эспаньола"

Хавбек "Эспаньола" Нико Меламед привлек внимание европейских топ-клубов.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, в трансфере 18-летнего испанца заинтересованы "Бавария", "Барселона", "Реал" и "Челси".

Меламед - воспитанник "попугаев" и находится в структуре клуба с 2017 года.

На счету Меламеда один матч за первую команду "Эспаньола" в Лиге Европы и 38 игр за "Эспаньол Б".

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