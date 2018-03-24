Четыре факта, которые подтверждают, что Роналду - лучший футболист планеты

Приводим четыре факта, которые подтверждают, что форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду является лучшим футболистом планеты.

Так, среди всех действующих игроков со всего мира 33-летний нападающий сделал больше всех хет-триков (50), забил больше всех голов за национальную команду (81), забил больше всех мячей на клубном уровне (566) и соответственно отметился наибольшим общим количеством результативных ударов (647).

Напомним, наставник сборной Португалии похвалил Роналду. | soccernews.ru