Четыре факта, которые подтверждают, что Роналду - лучший футболист планеты

Теги криштиану роналдуреал мадридпортугалия

Четыре факта, которые подтверждают, что Роналду - лучший футболист планетыПриводим четыре факта, которые подтверждают, что форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду является лучшим футболистом планеты.

Так, среди всех действующих игроков со всего мира 33-летний нападающий сделал больше всех хет-триков (50), забил больше всех голов за национальную команду (81), забил больше всех мячей на клубном уровне (566) и соответственно отметился наибольшим общим количеством результативных ударов (647).

Напомним, наставник сборной Португалии похвалил Роналду. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
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