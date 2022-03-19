Четыре футболиста близки к бесплатному уходу из "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" рискует по окончании сезона потерять некоторых игроков без денежной компенсации.

По информации журналиста Николо Скиры, к уходу из английского клуба близки Поль Погба, Эдинсон Кавани, Джесси Лингард и Хуан Мата.

Все указанные футболисты готовы летом сменить команду в качестве свободных агентов.

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