Четыре футболиста близки к бесплатному уходу из "Манчестер Юнайтед"

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Четыре футболиста близки к бесплатному уходу из "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" рискует по окончании сезона потерять некоторых игроков без денежной компенсации.

По информации журналиста Николо Скиры, к уходу из английского клуба близки Поль ПогбаЭдинсон КаваниДжесси Лингард и Хуан Мата.

Все указанные футболисты готовы летом сменить команду в качестве свободных агентов.

Не пропустите: Роналду не покинет "Манчестер Юнайтед", если клуб не сможет выйти в Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru
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